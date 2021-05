¿Despedida? Laura G no aparece en TV Azteca; habla de su 'salida' de 'VLA' en Instagram

Ciudad de México.- De nueva cuenta la presentadora Laura G generó gran preocupación a sus fans y seguidores en redes sociales debido a que este martes 18 de mayo no volvió a aparecer en el programa Venga la Alegría.

Mediante la cuenta oficial de Instagram de este matutino se compartió una instantánea en donde se puede ver al elenco estelar posando en el foro y la gran ausente es la regiomontana. Sin embargo, su lugar fue ocupado por Penélope Menchaca.

View this post on Instagram

La ausencia de Laura de inmediato desató los comentarios de sus fieles admiradores y varios especularon en que quizá la conductora no acudió a trabajar para no generar controversia pues hoy estaría como invitada su amiga Natalia Alcocer y ha despertado indignación porque siempre la defiende de las críticas.

Laura se fue y no dijo adiós".

Díganme que no estará Laura para ver el programa".

Laura no fue a recibir a Natalia".

Laura no quiere ver cómo se comen viva a su amiga".

Cabe resaltar que hace algunas horas Laura respondió a algunas preguntas de sus fans y aquí confesó que no tiene pensado dejar el programa Venga la Alegría, por lo que su ausencia se debería a una emergencia o contratiempo.

Nunca me voy a ir... no sé de dónde salió ese chisme, no tengo esos planes", aseguró la regiomontana.