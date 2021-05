Hija de Armando Manzanero reacciona a 'Luis Miguel, la serie 2' tras ver a su padre a cuadro

Ciudad de México.- Luego del estreno del capítulo seis de Luis Miguel, la serie 2, producción de Netflix sobre la vida del cantante, se han develado muchas personalidades que han formado parte de la vida y carrera del interprete de Suave, tal como el maestro Armando Manzanero.

El compositor yucateco fue quien colaboró en el disco 'Romance' de Luis Miguel, por lo cual fue invitado a ser parte del material 'Segundo Romance', proceso creativo que apareció en el último capítulo de la serie, es por eso que la hija del finado cantante opinó tras verlo de nuevo a cuadro.

En entrevista para el programa De Primera Mano, María Elena Manzanero, hija del compositor fue cuestionada no solo sobre esta colaboración sino también por el distanciamiento que existió entre ambos luego de roces profesionales.

"Yo no estuve cerca de él, no conozco a Luis Miguel en persona, tuve el placer de asistir a varios conciertos pero no lo conozco. Supe que fue uno de los problemas con mi papi porque le desesperaba mucho que lo dejara esperando y a toda la producción, creo que ese fue el motivo por el que terminaron su relación", expresó.

Fue justo en este último episodio que se muestra que, tras la muerte de Hugo López, manager de 'Micky', este no tomó con la seriedad esperada sus compromisos laborales, entre los que se encontraba la grabación de este álbum en el que además participó Kiko Cibrián.

Sin embargo, se sabe que este no fue el único motivo por el cual 'LuisMi' y Manzanero se distanciaron, pues en 2018 el intérprete de Cuando calienta el Sol se negó a participar en el homenaje que le hicieron al compositor, algo que él no tomo nada bien.

Fuente: Milenio, DPM