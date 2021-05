"Hijo de pu...": Conductor de 'Hoy' eleva las tensiones en Televisa y se lanza contra Paul Stanley

Ciudad de México.- De nueva cuenta las tensiones dentro de Televisa se elevaron hasta el límite, pues un famoso conductor del programa Hoy no pudo contener su ira y se lanzó en contra de su polémico compañero, Paul Stanley, y en pleno en vivo le soltó tremenda grosería.

La mañana de este martes 18 de mayo, Jorge 'El Burro' Van Rankin se presentó para presentar la entrevista que le hizo a Carlos Bonavides sobre su carrera y su vida dentro y fuera de la fama, pero esta se vio interrumpida por Stanley.

El famoso actor y comediante, cuando Van Rankin iba a sentarse para hablar un poco de lo que se vería en su entrevista, el joven se acercó por detrás y le dio tremendo susto, por lo que soltó el gran insulto y hasta lo empujo.

¡Aaaaaay! ¡Hijo de tu repu...! Este señor casi me hace decir que me largo.... Ay pen..., ya a mi edad casi me hace entregar el gafete", expresó 'El Burro'.