¡La defiende! Miss Perú pide alto al bullying contra Andrea Meza: "Es mi amiga y la protegeré"

Ciudad de México.- El domingo por la noche el mundo entero fue testigo de un espectáculo emocionante que coronaría a una mujer por su personalidad, talento, inteligencia y belleza.

Fue Andrea Meza, quien arrasó con la premiación de Miss Universo 2021 y aunque recibió felicitaciones y aplausos, también obtuvo duras críticas que pusieron en duda su triunfo.

Cinco finalistas albergaban la esperanza de poner en alto el nombre de su país, entre ellos, Perú, India, Brasil, República Dominicana y México.

Durante la transmisión en vivo del certamen, las redes sociales mostraban su favoritismo por Janick Maceta, abanderada de Perú, quien brilló en el escenario con su valiente respuesta en la ronda de preguntas, donde se enfrentó a una interrogante sobre la violencia doméstica.

Quizá no ganaste Miss Universo, pero de lo que si estoy segura es que te ganaste el respeto y admiración no sólo por parte de tu país natal, Perú, sino por parte de todo el mundo. Gracias Janick Maceta ? #MissUniverse pic.twitter.com/Xzv2VzhkMh

Por lo anterior, la victoria de la mexicana Andrea Meza desató inconformidad, quejas y acusaciones acerca del supuesto fraude de la organización. Los peruanos aseguraron que su reina fue robada y por tanto, se volcaron en fuertes comentarios hacia Miss México, ahora Miss Universo.

Ante las agresiones, Janick salió en su defensa y pidió empatía a sus connacionales.

Me duele que la llenen de comentarios negativos, porque es mi amiga y la protegeré a como de lugar. No se brilla apagando a otros. Nosotras somos un claro ejemplo de unión y amistad. Si me quiere y apoyan, then stop bullying".