Laura Bozzo explota en Televisa y ataca a Andrea Legarreta; le advierten que ella es 'intocable'

Ciudad de México.- La mañana de este martes 18 de mayo la controversial Laura Bozzo regresó a las andadas y de nueva cuenta explotó contra las críticas y comentarios que recibió por su desempeño en el reality Las Estrellas Bailan en Hoy.

Tras finalizar su presentación de baile con el actor Carlos Bonavides, la conductora Andrea Legarreta fue la primera en emitir su juicio y aunque dijo que sí le gustó el show, le pareció muy graciosa la letra del tema que bailaron y no podía dejar de reírse, lo cual no agradó a la peruana.

Inmediatamente la conductora Galilea Montijo intervino y le recordó a Bozzo que Andrea es 'intocable': "Con Andrea Legarreta ¡no!".

No mi reina, no me estaba burlando... no te enojes conmigo Laura", añadió Andy.