Luz María Zetina se niega a trabajar con González Iñarritu ¿Imagen TV no se lo permitió?

Ciudad de México.- La actriz y conductora Luz María Zetina sorprendió con el repentino rechazo a la oportunidad de trabajar en la próxima película de Alejandro González Iñarritu.

La presentadora del programa Sale el sol no aparecerá en la cinta Limbo debido a que su agenda no cuadraba con la de la filmación de la película pues Luz María confesó que ya tenía planeado un viaje familiar y no podría posponerlo.

"Se cambiaron las fechas, me adelantaron mi llamado para ingresarme a una cuarentena dos semanas y con muchísimo dolor en mi corazón tuve que rechazar esta propuesta, porque sabemos la grandísima oportunidad que era y el gran cineasta que es", señaló en conferencia de prensa.

Actualmente Alejandro González Iñárritu es uno de los directores de cine más reconocidos en el mundo, su nombre viene acompañado de premios Oscar y de otros que recibió en importantes festivales de cine.

Debido a la larga trayectoria del famoso, podría decirse que Zetina ha dejado pasar una gran oportunidad en la pantalla grande, pues Iñarritu ha trabajado junto a estrellas como Leonardo DiCaprio y Michael Keaton.

Fuente: Staff