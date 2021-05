¿Pleito en TV Azteca? Vanessa Claudio habla de la pelea con Alicia Machado en Miss Universo

Ciudad de México.- La guapa y famoso conductora, Vanessa Claudio, después de que se dijera que había peleado con Alicia Machado durante las transmisión de Miss Universo y que TV Azteca supuestamente la corrió, decidió romper el silencio y en Instagram habló al respecto.

El pasado lunes 17 de mayo, después de la euforia que se creó gracias a que Andrea Meza ganó Miss Universo 2021 representando a México, comenzaron a decir que Vanessa y Alicia tuvieron un altercado fuera del aire e incluso que Claudio se fue antes por ese motivo.

La conductora de manera contundente dejó en claro que todo era falso, que jamás se habían peleado y que eran buenas compañeras de trabajo, aclarando que se fue temprano porque tenía que conducir otro programa que quedaba al otro lado de los foros y por ello no podía quedarse hasta el final.

La exMiss Universo expresó que son buenas amigas, que en medio de las transmisiones de Telemundo y en cortes comerciales se reían y la pasaban juntas muy bien, pidiendo que no inventaran chismes solo por estar "aburridos".

Están diciendo que supuestamente yo me fui temprano de la transmisión de TV Azteca porque me peleé con Alicia Machado; algo totalmente falso. Me llevo super bien con ella, nos reímos bastante durante la transmisión, solo que si se dieron cuenta no solo me fui temprano, llegué tarde, porque tuve el previo con Telemundo, un programa llamado Celebrando a nuestras latinas y también tuve la transmisión de coronación, dentro, en el venue y me tuve que ir corriendo porque el punto de Azteca al punto de entrar a la coronación, era bastante largo. Nada más", expresó.

En cuanto a su altercado en vivo e interrumpir a Machado, la conductora de Suelta la Sopa dejó en claro que no fue intencional y que no fue en mala onda, sino que estaba siguiendo instrucciones para que pasaran a otra cosa, por lo que seguía instrucciones y no fue nada personal, concluyendo con que no están peleadas.

De momento sí se puede ver que uno interrumpía. Por algo, se me estaba dando una instrucción que ya quedaban 10 segundos, había que entregar la transmisión oficial, no estaba pasando, entonces me dicen que entre. Pero nada, era para hacer mi trabajo, de momento mandar a la transmisión y lo hacía, yo seguía instrucciones nada más. Es una transmisión difícil. Uno sigue instrucciones y sí, a veces cosas pasan pero no es nada personal ni es nada a propósito", concluyó.

