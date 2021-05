¿Por TV Azteca? Querido actor revela por qué renunció a Televisa en medio de gran fama

Ciudad de México.- El guapo y querido actor, Polo Morín, decidió sincerarse con sus millones de seguidores en Instagram, pues reveló la verdadera razón por la cual decidió renunciar a su exclusividad en Televisa en medio de su gran éxito cómo galán, ¿a caso fue por TV Azteca?

Polo en el 2020 confirmó en su cuenta de Twitter que por decisión propia y con el total apoyo de la empresa, él había renunciado a su exclusividad en la televisora San Ángel, para poder crecer y buscar otras oportunidades laborales, cómo la que tiene en Netflix actualmente.

Aunque se dijo mucho que era porque el actor quería integrarse a Survivor México en el Ajusco, este al final no apareció y dijo que no participaría en un reality ya que quiere crecer cómo actor, aunque no descartó la posibilidad de integrarse en otra temporada.

Morín finalmente reveló sus verdaderos motivos, contando que fue gracias a ¿Quién Mató a Sara? que decidió renunciar a Televisa, pues dijo que al leer el libreto y de lo que trataba, se emocionó y quería estar dentro, pero para ello tuvo que perder su exclusividad.

Tenía un contrato de exclusividad con Televisa y me entero del casting de esta serie, me hablan, hago el casting y me empiezo a emocionar, todavía no me había quedado, fui, habló con mis jefes en Televisa, renuncié antes de saber si me había quedado o no", reveló Morín.

Ante esto, el actor confesó que comenzó a perder las esperanzas después de renunciar, ya que no le llamaban y pensó que no iba a quedar seleccionado, señalando que al final consiguió quedarse y fue muy emocionante para él.

Renuncié y luego no me hablaban, y dije: 'Fu... la regué', pero bueno, después hubo un call back y otro, fue un proceso larguísimo hasta que me quede y me emocioné muchísimo", reveló.

Fuente: Instagram @polo_morin