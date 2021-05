Televisa 'revive' a Joan Sebastian: Gala Montes graba dueto con 'El Rey del jaripeo'

Ciudad de México.- El 'Rey del jaripeo', Joan Sebastian, será homenajeado en la telenovela Diseñando tu amor producida por Pedro Ortiz de Pinedo en Televisa.

La actriz Gala Montes tuvo el privilegio de grabar un dueto junto al fallecido cantante, pues con el apoyo de su hijo, José Manuel Figueroa, revivieron el reconocido tema Diséñame.

Durante la presentación pública del tema que saldrá al finalizar cada capítulo del melodrama, el también cantante José Manuel, dijo que aceptó autorizar este dueto para conservar frescos la memoria y el legado de su padre. Además celebró la interpretación de Gala Montes.

Por su parte, la intérprete y protagonista de Diseñando tu amor, confesó que es amante de la música regional mexicana y espera dedicarse a ella.

Es el género al que me gustaría dedicarme, es en el que me siento cómoda, me siento libre, y espero que esto me abra muchas puertas".