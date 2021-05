Tensión en Televisa: Integrante de 'Hoy' ataca a Lola Cortés; Galilea Montijo lo pone en su lugar

Ciudad de México.- En pleno programa en vivo de Hoy fue prácticamente imposible ocultar la fuerte tensión que se generó entre Latin Lover y Lola Cortés, durante 'Las Estrellas Bailan en Hoy', pues el guapo actor de Televisa estalló y atacó a la bailarina por su actitud en el matutino, por lo que Galilea Montijo salió en su defensa y lo puso en su lugar.

El pasado lunes 17 de mayo, Cortés fue implacable ante el baile que presentaron Tania Rincón y Paul Stanley, debido a que siente que al bailar la música mexicana, un zapateado, les falta más, señalando que desde el vestuario estaban mal, aconsejando que ensayen con este para evitar errores como los del conductor.

Aunque Andrea Legarreta es llamada la 'Juez de Caramelo' por su indulgencia, ahora estuvo de acuerdo con Lola y dijo que ella había "sufrido" al verlos, porque notó que su compañero estaba muy incómodo, incluso confesó que llegó a creer que él se había echo en los pantalones.

Pero Latin, se mostró bastante molesto por la crítica de la 'Juez de Hierro' y le dijo que era más difícil estar en el lugar de ellos que estar juzgando, por lo que le dijo que a él le gustaría verla en esa posición, para que sintiera que no es tan sencillo.

Te gustan muy poquitas cosas de los participantes, ¿haz bailado en un concurso de baile en televisión?, me gustaría verte hacerlo, porque hablarlo y decirlo es más fácil que hacerlo, eres muy buena en teatro musical. Te siento muy dura desde la primera semana, yo sí he visto una evolución en todos, pero a ti nada te gusta y si me gustaría verte", dijo Latin.