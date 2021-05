¡Terrible accidente! Yuri revela a conductora de Televisa que la pasó "muy mal" durante grabación

Ciudad de México.- En una reciente entrevista con Mara Patricia Castañeda, famosa conductora de Televisa, la querida cantante, Yuri, confesó que en el último video que grabó tuvo un terrible accidente y que realmente lo pasó "muy mal" a lo largo de toda la producción.

La cantante, en la entrevista con Mara fue completamente honesta sobre todas las secuelas que tuvo a raíz de su contagio de Covid-19, señalando que lo peor que le dio fueron las diarreas incontrolables, pues había ocasiones en las que ni al baño llegaba.

Ante esto, la intérprete del Apagón no tuvo reparos en decir que incluso en su más reciente producción, ¿Dónde Quedo Yo?, al momento de grabar tuvo un gran accidente estomacal, pues no pudo llegar al baño y se hizo un precioso vestido Versace que le prestaron para el momento.

En diciembre muchas diarreas; yo me hacía casi casi popó a donde cayera. Sí, sí, de veras. En mi último video sí me acuerdo que me prestaron un Versace y lo hizo popó todo y lo tuvieron que lavar. Dije, ‘bueno ya si se encoge, lo tendré que pagar’, pero sí los muchachos de la filmación dijeron ‘señora, ¿qué le pasó?’ y les dije que tenía secuencias de Covid. Iba y venía; me tuve que poner un pañal casi casi", confesó.

Finalmente señaló que la pasó "muy mal", que las secuelas fueron peores que los síntomas, pero que ya poco a poco se ha ido recuperando y va saliendo adelante, mostrándose tan alegre cómo siempre, asegurando que todo estaba bien y el cabello que había perdido ya lo está recuperando.

¿Sabes qué pasa? Que sí se me olvidan mucho las cosas. Se me va el avión. Voy a algún lugar y digo, 'pérate, ¿a dónde iba?' Ya me río. Qué feo eso. A veces me entran unas tembeloqueras. También muchas ansiedad y el cabello se me quebraba. Ya estaba pelona y ahora ya me está creciendo, ya estoy tomando vitaminas porque el virus te chupa y te absorbe todas las vitaminas que puedas tener. Fue muy difícil. La pasé muy mal", concluyó.