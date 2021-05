¡Ya está aquí! BTS lanza el teaser del VIDEO musical de 'Butter' y suena increíble

Ciudad de México.- El lanzamiento oficial de Butter, segundo sencillo de BTS que será completamente en inglés, está a pocos días de salir y para comenzar con la emoción, la exitosa banda de K-Pop lanzó un adelanto del video musical de este tema.

Anteriormente habían lanzado cosas alusivas a esto, como un video de una hora de duración de una mantequilla derritiéndose o hasta una página web para personalizar tu propia barra que luciera tu nombre, sin embargo, V, Suga, J-Hope, Jin, Jimin, RM y Jungkook cambiaron el color amarillo por el blanco y negro.

El adelanto de este tema muestra a los siete miembros de BTS alineados y con un outfit en blanco y negro aunque muy elegante y hasta con gafas de sol. Incluso, se ve a todos con un semblante serio para después comenzar a seguir el ritmo de este tema, el cual parece un 'sampleo' al tema Another one Bites the Dust de la agrupación británica Queen.

Aunque no hay letra, pues el adelanto dura apenas unos segundos, al final los intérpretes del exitoso tema Dynamite hacen un gesto de guardar silencio, pues el teaser cierra con un grito bastante pegajoso y claro, unos hot cakes con mantequilla.

A primeras horas de este martes 18 de mayo, los ídolos del K-Pop se hicieron tendencia, pues la emoción entre el ARMY era tal que incluso destacaron 'No estar listas' para esta nueva etapa. Asimismo J-Hope fue otro de los miembros en tendencia, pues se dio el tiempo de responder algunos mensajes de los seguidores, un gesto que hizo que se convirtiera en el favorito al menos por hoy.

