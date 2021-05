Abogado de Florinda Meza asegura que la actriz puede lanzar serie de 'Chespirito'

Ciudad de México.- El licenciado Guillermo Pous, abogado de Florinda Meza confirmó que ella puede ostentar los derechos biográficos de su fallecido esposo, Roberto Gómez Bolaños 'Chespirito'.

A pesar de que el ahora occiso heredó a su hijo Roberto Gómez Fernández los derechos de propiedad intelectual de su personaje, Pous aseguró en entrevista para el programa Ventaneando que hay un detalle que ni el fallecido Gómez Bolaños ni la persona que le ayudó a hacer su testamento notaron y es donde se abre la opción para su viuda.

"Los derechos de propiedad intelectual designados a favor de su hijo Roberto Gómez Fernández están intactos, de eso no hay duda, pero al no haber una reacción específica dentro del testamento relacionada con derechos biográficos de Don Roberto Gómez Bolaños y derechos de imagen del mismo, es la parte en la que no hay una exclusividad”, explicó el licenciado.

Sobre cómo podría realizarse la adjudicación de estos derechos que quedaron pendientes, el defensor detalló: "Tendríamos que tener contacto con Roberto Gómez Fernández y con sus hermanas para platicar esto, y estoy seguro que por la impecable relación que existe con la señora Meza va a ser muy sencillo de hacer el planteamiento y que lo puedan entender".

Al ser cuestionado sobre si la primera actriz está trabajando en un proyecto de este tipo, Puos únicamente refirió: "No hay manera de pensar que no existiera o que hubiera forma de contar la vida de Don Roberto Gómez Bolaños sin que se encuentre acompañado de esposa".

Finalmente, sobre los derechos de Meza con relación en la retransmisión de los programas de 'Chespirito', el licenciado dijo: "Como autora o coautora le corresponde específicamente y únicamente, tanto de proyectos independientes como de activos, que también pudieran estar vinculados a todos los contenidos relacionados con 'Chespirito'".

