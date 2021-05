Cantante del regional mexicano revela en Instagram el trágico incidente que vivió en EU

Ciudad de México.- Uno de los integrantes de la famosa agrupación sinaloense La Arrolladora Banda el Limón, se encuentra en una difícil situación.

Mientras se encontraban realizando unas actividades en Chicago, el vocalista de la banda, Vincen Melendres extravió su cartera personal y muy preocupado, pidió el apoyo a sus seguidores para procurar recuperarla, ya que en ella se encontraba su visa de turista.

El día de ayer hicimos unas actividades en el parque Lincoln, donde yo perdí mi cartera, aquí en Chicago... como a la una de la tarde, mas o menos. Pues les quería pedir de favor que si podrían compartir este video, para ver si es posible recuperar este documento que para mí es muy importante que es la visa de turista. La verdad la cartera pues también traía dinero, traía un buen billetito pero, en sí, no es tanto lo que me preocupa...en esta ocasión lo que más me preocupa es mi visa".