"Casi se le salen las...": Bisogno estalla en 'Ventaneando' por tremendos besos de Nodal y Belinda

Ciudad de México.- En las últimas horas se ha vuelto viral un video de Christian Nodal y Belinda en donde los cantantes aparecen dándose cariño y besos en público, lo cual ha generado todo tipo de comentarios y críticas en las redes sociales y en algunos programas de espectáculos.

Durante la reciente transmisión de Ventaneando, cada uno de los conductores emitió su opinión sobre esta controversial grabación y fue Daniel Bisogno quien aseguró estar muy indignado con las imágenes de la estrella pop y el cantante sonorense.

Son jóvenes, se aman", mencionó Pati Chapoy.

No hay por qué... ¿Por qué comiendo pan delante de los humildes?", dijo 'El Muñe' al iniciar sus críticas.

Casi se le salen las comadres", añadió Mónica Castañeda.

De inmediato Pedrito Sola cuestionó a Daniel sobre si él no hace lo mismo con su respectiva pareja y así respondió el conductor rubio: "Pues sí pero no, pues sí pero no... no lastimo a la gente".

Castañeda agregó que para ella, Nodal y Belinda no tardarán mucho en formalizar su relación y se casarán, sin embargo, Bisogno no podía dejar de hablar de las coquetas imágenes de la intérprete de Amor a primera vista.

Mira nomás cómo se le ve... hay no qué bárbaro, (parece) una ampolla", dijo el polémico conductor.

Fuente: Instagram @ventaneandouno