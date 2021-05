Ella es la actriz mexicana y LGBT+ que reemplazará a 'Samantha' en 'Sex and the City'

El spinfoff de 'Sex and the City' ya tiene reemplazo para 'Samantha Jones'. Foto: Instagram @gallistachiaraa

Ciudad de México.- Luego del anuncio de un spinoff de la serie de HBO, Sex and the City, se confirmó la participación de las actrices Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon y Kristin Davis quienes interpretan a 'Carrie Bradshaw', 'Miranda Hobbes' y 'Charlotte York', respectivamente, no obstante gran ausencia fue la de la actriz Kim Cattrall quien llevaba el personaje de 'Samantha Jones'.

Es por ello que para equilibrar al grupo que, originalmente es de cuatro mujeres, se confirmó la participación de la actriz Sara Ramírez quien además se ser de origen mexicano, se ha calificado como una persona no binaria luego de redefinir su sexualidad y descartar la bisexualidad que dijo tener.

Ramirez, de 45 años, ganó fama tras interpretar a la doctora 'Callie Torres' en la serie Grey's Anatomy y en esta versión de Sex and the City interpretará a 'Che Díaz', "una comediante no binaria y queer que presenta un podcast en el que 'Carrie Bradshaw' aparece regularmente".

Cabe destacar que era el personaje de 'Jones' quien abordaba temas de sexualidad más abiertamente, por lo que al estar este personaje ausente del spinoff, los escritores y productores de este proyecto buscaron la forma de traer los temas mediante un personaje como el que Ramírez interpretará.

Además, el tema del lenguaje inclusivo estará presente, pues este nuevo miembro del grupo usará pronombres neutros para referirse a las personas sin la necesidad de catalogarlas en un sexo biológico.

'Che' tiene gran presencia y un gran corazón cuyo escandaloso sentido del humor y progresiva visión humana de los roles de género los ha hecho a ellos y a su podcast muy populares", destacó la cadena a través de un comunicado de prensa.

El spinoff de Sex and the City que lleva por nombre 'And Just Like That', contará con un total de 10 episodios de media hora de duración que comenzarán a grabarse a mediados de este 2021 con este nuevo elenco y una continuación de lo que fueron las seis temporadas anteriores y las dos cintas que salieron a la luz.

Fuente: NY Post