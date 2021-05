"Se me apareció el diablo": Actor de Televisa hace macabra confesión en 'Hoy' y deja helados

Ciudad de México.- En la segunda entrega de la charla que Carlos Bonavides tuvo con Jorge 'El Burro' Van Rankin para el programa Hoy, el famoso primer actor confesó lo difícil que fue caer en el mundo de las drogas.

El intérprete de Televisa reconocido por su personaje de 'Huicho Domínguez' se sinceró frente a las cámaras y confesó cómo inició su etapa de adicciones.

Empecé a tomar a los 19, hice un viaje a Puerto Escondido a los hongos, al peyote… me fascinó, no (me dio miedo), creo que siempre he sido gente de valor, pero caí en el alcohol, en las drogas. Ya grande (toqué fondo)", contó.

Estaba yo en un hotel maravilloso, había alberca en el cuarto, había unas chavas a mi disposición, la cama llena de dinero, botellas, todo, había un ventanal maravilloso donde se veía el mar, y suena el teléfono, me habla el jefe y salgo encuerado, y me dice '¿qué le pasa?, métase', y entro y no había nada, era un cuarto de quinta de la colonia Guerrero, era un delírium trémens (por abstinencia de alcohol), no había nada, entonces yo me empecé a poner mal”, narró Bonavides.

Bonavides explicó que pese a la mala experiencia que vivió, no le bastó para frenar y posteriormente regresó a las adicciones.

Tenía una abstinencia de tres días de alcohol, esa botella yo la traía y por fuerza de voluntad duré 4 días sin tomar, pero ya no podía y ¡pum!, le llegué, entonces me vi muy grave, y tan grave me vi que salí de la clínica a tomar y a drogarme”.

El actor reconoció que aunque su personaje de 'Huicho' le dio mucho éxito, sí lo rebasó completamente al punto de que salía vestido como él para "tomar de mesa en mesa" en Garibaldi. Lo peor fue que perdió todo su patrimonio en sustancias tóxicas.

Nada, todo me lo metí, casas, carros, todo, desapareció. (Consumía) cocaína y me inyectaba heroína".

Debido a su intoxicación con distintas drogas, Carlos llegó a sufrir severas alucinaciones pero ahora por fortuna, vive para contar su experiencia.

Paranoia, delírium trémens, persecuciones, un día unos perros me persiguieron, me salté una barda y yo salvé la botella que llevaba y se me apareció el diablo y me dijo ‘órale, tómale’, y yo le dije ‘¡por favor, déjame!’, (y él) ‘tómale’, y yo (me la tomé)”.

Fuente: Agencia México