"Se quería morir": Edith Kleiman da inesperada noticia sobre Miguel Palmer, actor de Televisa

Ciudad de México.- Edith Kleiman brindó una entrevista exclusiva al programa Venga la Alegría para hablar de cómo era su relación con el primer actor Miguel Palmer luego de que la hija de este la acusara de maltrato e intento de asesinato.

La actriz de proyectos como Clase 406 explicó que dejó el hogar que compartía con Miguel por algún tiempo debido a que sufrió Covid-19 y afirmó que cuando regresó encontró al histrión en pésimas condiciones.

Edith negó tajantemente haber ejercido cualquier tipo de violencia en contra del primer actor de Televisa y afirmó que si ella quería llevarlo a la Casa del Actor fue porque él no tenía ganas de seguir luchando por su vida.

Me corría y me decía que ya lo dejara en paz, que él se quería morir , que lo que había hecho ya lo había hecho y para mí que ya llevaba dos meses en esas condiciones", añadió la señora.

Kleiman volvió a señalar que nunca tuvo buena comunicación con Valeria Palmer y aseguró que ella jamás se negó que el actor se encontrara con su heredera.

No, no, no, nada, jamás lo maltraté ¿pero cómo? yo nunca he maltratado a nadie, ni majaderías digo".