¿Será? Toño Mauri asegura que serie sobre Miguel Bosé superará la de Luis Miguel

Ciudad de México.- Toño Mauri de nuevo volvió a ser tópico en los medios de comunicación y esta vez no tiene nada que ver con el Covid-19, enfermedad que libró y que además le causó que le fueran transplantados dos pulmones, sino que habló sobre la serie biográfica sobre el cantante español Miguel Bosé.

De acuerdo con Mauri, luego de recuperar su salud lo siguiente será volver a trabajar y será con este proyecto, el cual también estará en la plataforma de streamig Netflix y que según él, será mucho mejor que la de Luis Miguel.

"Estamos produciendo la serie de Miguel Bosé con él, él es el productor, está José Bastón también, Amir, mi socio y yo. Estamos produciendo una serie que además es fascinante, la vida de Miguel es… de verdad que, aunque alguien no lo conociera, te va a impactar, te jala, porque es una vida muy atractiva en cuestión de situaciones", aseveró.

Cabe destacar que el hermano de la actriz y cantante Graciela Mauri estuvo mucho tiempo en el hospital por esta enfermedad, la cual Bosé ha destacado que no existe e incluso ha puesto en duda no solo su existencia, sino también la efectividad de las vacunas, razón por la cual ha sido severamente criticado.

Es por ello que Mauri insistió en que lo que se revele en la serie biográfica del intérprete de Como un lobo, sorprenderá mucho más al público, ya que dará la oportunidad de mostrar una faceta que hasta el momento es desconocida.

"Él es un ser increíble, y lo que él cuenta pues va a llamar mucho la atención de la gente, y es la otra cara que no conocemos, la otra cara que cuando ves a tus artistas no te imaginas ¿qué hay atrás?, ahora con Luis Miguel igual, la gente ve, estábamos acostumbrados a oírlo cantar, pero no sabíamos lo que había detrás", reafirmó.

La serie biográfica del español aún sigue como un proyecto, pues no se tiene una fecha estimada de rodaje o estreno ya que lo primero que hay que resolver es encontrar al actor que se encargue de personificar a Bosé, algo que según Mauri no es nada sencillo.

