Tragedia en Televisa y TV Azteca: Famosa actriz sufre caída y termina con dolorosa fractura

Ciudad de México.- Hace algunas horas la famosa actriz Mayra Rojas informó que sufrió un delicado accidente en su propio hogar a tempranas horas del martes 18 de mayo y esto le ocasionó una dolorosa fractura en las costillas.

A través de una entrevista con el programa Mimí Contigo, la también conductora de 57 años contó todos los detalles de esta situación y confesó que se encontraba alistándose para realizar una entrevista con su equipo:

Estábamos preparando el programa y escucho a mis gatos y me bajo a separarlos y pisé mal y caí de costado y me pegué en la espalda con el filo del escalón", contó la hermana de la fallecida Lorena Rojas.

Mayra comentó que en el momento de la caída solamente se recostó, pero conforme pasó el tiempo sintió mucho dolor y por ello requirió irse al hospital, donde la diagnosticaron con lo anterior mencionado.

No acabé de llegar al hospital, cuando el doctor me vio el moretón y me dijo traes una fractura en la espalda, me hicieron radiografías y hay tal inflamación que no se ve el golpe", añadió la actriz de Televisa y TV Azteca.