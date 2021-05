'Ventaneando' tacha de "ridículos" a los usuarios de TikTok y Twitter: "Es una cuna de estup..."

Ciudad de México.- Los conductores del programa Ventaneando de TV Azteca causaron fuerte polémica por arremeter en contra de los usuarios de Twitter y TikTok.

Resulta que en una emisión del programa, la conductora estelar, Pati Chapoy, reveló no conocer la aplicación de los videos cortos mientras que, Daniel Bisogno, señaló que los 'tiktokeros' no deberían tener derecho de opinar.

¿Quién les dijo que tenían gracia?...es una aplicación para hacer el ridículo... ¿Qué comunican? aparte de vergüenza", dijo Daniel.

Por su parte, Linet Puente procuró explicar a Chapoy cuáles eran las características de esta aplicación o red social y qué es lo que realizan los usuarios en ella, sin embargo, Bisogno continuó arremetiendo contra ellos.

Digan lo que digan, es una desgracia. Hay dos o tres talentos pero, en general es una cuna de estupideces".

Como el Twitter, dijo Pati, "donde les da a todos por opinar cuando no tendrían porque dar su opinión". "Si no hay el cerebro o la inteligencia, o la gracia para contestar, no deberían tener el derecho", agregó Daniel.

Horas más tarde, los internautas salieron en su defensa y replicaron las opiniones incoherentes de Pati Chapoy y su equipo, pues ella misma usó un tuit para respaldar que a partir de ese momento, Ventaneando ayudaría a Enrique Guzmán a limpiar su nombre ante las acusaciones de Frida Sofía.

Fuente: Canal de YouTube de Balconeadas