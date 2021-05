"¿Y mi carrera?": Alejandra Guzmán revela si pensó en abortar a Frida Sofía al enterarse de su embarazo

Ciudad de México.- Alejandra Guzmán, en una entrevista para Mara Patricia Castañeda, se sinceró con el público y habló respecto a lo mucho que se preocupó por su carrera y del que haría al enterarse que estaba embarazada de Frida Sofía, confesando si alguna vez pensó en abortarla y si tuvo el apoyo de Pablo Moctezuma.

Guzmán y Frida desde hace varios años se encuentran en una conocida pelea pública, en la que la joven intérprete de Ándale acusa a su madre de haberle quitado a su entonces pareja, Christian Estrada, incluso confesó que estaba embarazada y abortó al bebé debido a que se entero de esa supuesta infidelidad.

Por eso, en su entrevista con la conductora de Televisa, se sinceró y habló sobre su embarazo, revelando que cuando recién se enteró que estaba en la dulce espera, primero le entró una gran angustia, porque no sabía cómo iba a equilibrar su vida con la maternidad.

Ese motivo llevo a que su doctor le recomendara que si no quería tenerlo que abortara, debido a que ese niño o niña sentía si lo estaba rechazando y que no sería sano para ninguna, pero que desde ese momento supo que sí quería tenerla, que quería ser madre.

Primero me dieron muchos nervios cuando me entere y el doctor me dijo: 'Mira, si tu lo quieres tener y nadie más quiere que lo tengas, tenlo y si no lo quieres tener no lo tengas, porque tú lo abortas desde que lo estás pensando y él o ella lo sabe'", recordó Guzmán.

De igual manera contó que después de esa visita fue a ver a Silvia Pinal para contarle la feliz noticia, y aunque cuando la primera actriz la felicitó, ella le externó su preocupación por cómo sobrellevaría la situación, encontrando en su madre un consuelo, ya que ella le hizo ver que tuvo más de uno y siguió triunfando.

Me dio un abrazo y me dijo: 'Que belleza mi reina’ y yo de 'No mamá que voy a hacer, mi carrera' y me dijo: 'Yo tengo cuatro, no pasa nada con tu carrera, no te preocupes por eso' y al otro día fui a sacarme sangre y decidí tenerlo", contó.