¡Bienvenido al mundo! Ellie Goulding da a luz a su primer hijo: "Es mágico"

Estados Unidos.- Después de dejar en shock a todo el mundo al revelar que estaba embarazada hace un par de meses, la famosa y reconocida cantante, Ellie Goulding, dio a luz a su primer hijo con su esposo, Caspar Jopling, quien dio la noticia de su "momento mágico" en sus historias de Instagram, dándole la bienvenida al mundo a su primogénito.

El 31 de agosto del 2019, la intérprete de Love Me Like You Do llegó al altar con Jopling en la catedral de York Minister, con invitados de lujo, como la Príncipe Eugenia y la Princesa Beatriz de York, siendo en ese mes, pero del 2020, cuando se enteró que esperaba a su primer hijo.

Aunque se entero en agosto de su embarazo, la intérprete de Burn dio la noticia en una entrevista con Vogue el pasado 23 de febrero, confesando que estaba a punto de cumplir los ocho meses de embarazo y que no había dado el anuncio antes debido a que estaba en shock y le tomó mucho procesarlo, pues realmente no tenía pensado el ser madre.

Caspar, esposo de Ellie, empleó sus historias de Instagram para compartir la foto de un ramo de rosas blancas, en el que señala que este domingo 2 de mayo se convirtió en padre junto a la cantante, de un varón del que no ha revelado el nombre.

Mamá y bebé sanos y felices. Extremadamente agradecido. Nunca me refiero a la atención pública que viene con el trabajo de Ellie, pero durante este momento mágico y personal realmente apreciaríamos poder disfrutar de nuestra privacidad, gracias", escribió en su historia.

Fuente: Daily Mail