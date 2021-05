'Luis Miguel, la serie 2': Capítulo 4 revela la razón del abandono de 'El Sol' a Michelle Salas

Ciudad de México.- Los primeros seis años de vida de Michelle Salas, tuvieron la presencia de su padre, el cantante Luis Miguel. A pesar de que el intérprete de La Incondicional no quería que saliera a la luz su existencia e incluso llegó a negarla públicamente, era inevitable encariñarse con su hija.

De acuerdo con el cuarto capítulo de Luis Miguel, la serie, 'El Sol de México' le hacía visitas, le llevaba regalos que le compraba en los distintos lugares a donde viajaba con sus shows.

Incluso, antes de morir, Luis Rey conoció a su nieta, además de que, previa autorización de Sylvia Pasquel, Micky se llevaba a su hija a su casa.

Además, el cuarto capítulo de la bioserie, narra que en alguna ocasión Luismi se quedó a cargo de Michelle, debido a que su madre, Stephanie Salas debía cumplir compromisos junto a su madre y Alejandra Guzmán.

Hasta este episodio de Luis Miguel, la serie no se sabe aún en qué momento el artista dejó de ver a su hija, sin embrargo, los periodistas Javier León Herrera y Juan Manuel Navarro dan una versión de eso en su libro Oro de rey:

"Silvia Pinal insistía en que Luis Miguel se hiciera cargo con un fideicomiso para responder por la niña. Le advirtieron que si insistía con el asunto, acabarían asustando al papá y se alejaría. Cosa que así sucedió".

Pese a esa afirmación, la serie narra otra versión de la situación pues, en una de las escenas, Luis Miguel lleva a Michelle al aeropuerto, siendo ya una adolescente.

En el trayecto, ella le reclama "¿Por qué no me viste por once años. Me la pasé pensando que era culpa mía… cuando te abandonan es por algo".

Primero, Luis Miguel le dice que en el tiempo en que no la vio "fueron tiempos difíciles y complicados" para él. Pero Michelle insiste, necesita una razón para entender. Y entonces Micky le hace esta fuerte revelación:

Quería cuidarte, protegerte de mí. Me gustaría saber por qué daño a la gente que quiero", le confiesa y quizá revela al mundo que en un intento de proteger a sus seres más cercanos, el cantante prefiere alejarse de todo y de todos.

No solamente fue de Michelle de quien el cantante se habría alejado, sino también de sus dos hijos varones Miguel y Daniel, motivos que aún se desconocen.

Fuente: Quien