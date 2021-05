Noel Clarke: Actriz asegura que el actor la grabó en momento íntimo; 27 mujeres lo acusan de abuso

Londres, Inglaterra.- Una acusadora de Noel Clarke afirma que llamó a la Policía después de que él la filmó desnuda en secreto, pero le dijeron que no podían investigar.

Jahannah James es una de las 27 mujeres que han acusado a Clarke de una variedad de actos, que incluyen compartir imágenes y videos íntimos explícitos sin consentimiento.

La actriz, que coprotagonizó Brotherhood con Clarke, afirma que él la filmó en secreto mientras ella hacía una audición desnuda. Ahora ha hablado para defenderse después de que le preguntaron erróneamente por qué nunca acudió a la Policía.

Escribiendo en Twitter, Jahannah dijo: "Traté de ir a la policía, ¡dijeron que no podían hacer nada a menos que me amenazara con las imágenes! Y yo no estaba en un lugar donde pudiera hablar solo en ese momento. Solo juntos hemos podido hablar ahora".

La Policía Metropolitana dijo que se realizó un informe de un tercero el 21 de abril "relacionado con acusaciones de delitos sexuales cometidos por un hombre durante un período de tiempo". Confirmaron que no se ha iniciado ninguna investigación, pero dicen que los agentes "actualmente están evaluando la información".

Una declaración agregó: "Instamos a cualquier persona que crea que ha sido objeto de un delito sexual a que informe a la Policía para que la información pueda ser evaluada e investigada en consecuencia".

Fuente: The Sun