Para entrar a 'Hoy', Laura Bozzo puso 'extremas' condiciones a productora de Televisa

Ciudad de México.- Tal parece que la presencia de Laura Bozzo en el programa Hoy no fue tan desinteresada cómo se mostró en vivo, pues aseguran que la polémica conductora puso varias 'extremas' condiciones a Andrea Rodríguez, productora del matutino de Televisa, para formar parte de 'Las Estrellas Bailan en Hoy'.

El pasado viernes 23 de abril, Bozzo se integró a la competencia de baile, después de que Anel Noreña revelara que no podía continuar dentro debido a problemas de salud, dejando al actor, Carlos Bonavides sin una pareja y en riesgo de salir del show una semana antes de las primeras eliminaciones.

Aunque Laura dijo en vivo que todo lo hacía por Bonavides, porque no merecía salir por problemas que no estaban en su control, ahora Flor Rubio, conductora de Venga la Alegría, y su compañero Joel O’Farrill, aseguraron que hubo condiciones de por medio, las cuales no se le daban a cualquiera.

Sí me contaban que Laura Bozzo está un poco traviesilla, que le ha provocado algunos dolores de cabeza a la producción, porque evidentemente como sabe la posición en la que está llegando a este programa, sí somete a toda la producción a sus horarios, a los ritmos que ella puede, sí pidió a su propia maquillista y peinadora", aseguró Joel.

Ante esto, Rubio dijo que era entendible ya que basado en sus polémicas era de las celebridades que más público atraía y el tener a Laura dentro de su programa era con seguridad "tener audiencia", algo que no sería descabellado pues en los últimos días presentan rating de un millón.

Según me cuentan, cosa que ninguno de los participantes había hecho y si lo hizo tampoco se le había conseguido, pero a Laura sí se le está dando lo que ella está pidiendo. No es la primera vez, sabemos que Laura es así, a Laura le gusta que la consientan, que la apapachen y sí Laura está llegando como la gran estrella de este reality", concluyó.

Cabe mencionar que la conductora de Laura Sin Censura llegó creando fuertes polémicas, pues desde el primer día tuvo problemas con Lola Cortés, una de las jueces de la competencia.

Fuente: Radio Fórmula