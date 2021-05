Tras alejarse de las telenovelas, actriz de Televisa planea volver a ¿proyecto de TV Azteca?

Ciudad de México.- Marisol Santacruz conoció la fama y el éxito gracias a su participación en telenovelas como Carita de ángel, Marimar o Lazos de amor; sin embargo, desde hace más de seis años decidió poner una pausa a su carrera como actriz.

Santacruz, dejó de lado la televisión, los melodramas y los reflectores para dedicarse a su hijo y su negocio, pues en ese entonces acababa de iniciarse como empresaria gracias al salón de belleza y spa que se animó montar.

Sin embargo; dicho retiro ha llegado a su fin pues en un reciente encuentro con los medios, la actriz de 49 años compartió que pronto regresará a la actuación, esto en la segunda temporada de la serie Plagio; aunque reconoció que lo que más desea es regresar a las telenovelas.

Extraño todo, sí tengo muchas ganas de regresar", dijo a las cámaras.

Pero al parecer, gran parte de su decisión de retomar su carrera tiene que ver con la pandemia, pues se vio obligada a cerrar su negocio y reveló que no volverá a abrirlo hasta que la situación mejore: "Lo cerré, no lo voy a abrir hasta que esto pase (la pandemia). De los no sé cuántos millones (de negocios) que cerraron está el mío".

Pese a esta mala situación que se encuentra atravesando, Marisol confesó que sí tomo acciones para no dejar a su suerte a todas aquellas personas que trabajaban con ella, por lo que decidió dejarles la agenda de clientes y permitir que las siguieran atendiendo a domicilio; sin ella percibir ninguna ganancia.

Les dije que yo ya no tomo ninguna participación, pero lo que ustedes hagan es para ustedes, ellos necesitan generar, de alguna manera uno tiene sus ahorritos, hay que apoyar a la gente que trabaja contigo, y fue mi forma de hacerlo", agregó.

La actriz también compartió que espera que todo esto pase muy pronto y podamos regresar a la normalidad que conocíamos anteriormente, pues para ella ha sido un poco complicado criar a su hijo adolescente durante el encierro: "Los adolescentes lo han padecido durísimo. Es la edad en la que quieres el novio, el beso… están encerrados y pues he tratado de hacerle la vida más amena a mi hijo", finalizó.

Fuente: TV Notas