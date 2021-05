Tras indirecta de Niurka y Mayeli Alonso, novia de Lupillo Rivera respondería: "Pe... he sido"

Estados Unidos.- Los últimos días Niurka y Mayeli Alonso realizaron un video en vivo en redes sociales en el que le habrían mandado una indirecta a la actual novia de Lupillo Rivera, por lo que la joven no se hizo esperar para aparecer.

Giselle Soto apareció durante las primeras horas de este domingo a través de su perfil de Instagram para con dos fotografías donde mostró por completo su estilo, les habría respondido a la polémicas famosas con una indirecta.

Al pie de la publicación la empresaria agregó: "Yo no juego a la mancha, pe..., lo he sido", y como es una mujer bastante reservada inmediatamente se empezó a relacionar con lo sucedido con la vedette y la ex del cantante.

Al poco tiempo de realizado el post, los internautas no perdieron tiempo y aparecieron en la caja de comentarios para mostrarle total admiración por la clase y estilo que Giselle tiene.

Bella y sobre todo muy educada".

No vulgar y mal hablada, eso te hace bonita".

Me encanta lo directa".

Fuente: Instagram @gorgizz