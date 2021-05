Tras su ruptura con A-Rod: Jennifer Lopez cierra ciclos y muestra coquetas FOTOS en Instagram

Estados Unidos.- Una de las figuras del mundo del espectáculo más aclamada por el público es, sin lugar a dudas la actriz y cantante Jennifer López.

A lo largo de su carrera, 'La Diva del Bronx' ha logrado posicionarse como referente para diferentes generaciones. Además, debido a su activa participación en las redes sociales, Jennifer ha formado un cercano vínculo por su público, que no deja de aplaudir cada uno de sus proyectos.

Tras anunciar su ruptura con Alex Rodríguez, la artista no para de trabajar y demuestra que la mejor terapia para salir adelante es enfocarse en sus proyectos.

Esta vez su energía está en la que será su próxima actuación, esta vez arriba de un escenario. Pues según se supo, JLo será parte del grupo de famosos que apoyará el concierto VAX Live: The Concert to Reunite the World que organiza la ONG Global Citizen para concientizar a la población global de la importancia de vacunarse contra el coronavirus.

Con una serie de fotos mostrando su figura, JLo logró cautivar las miradas de sus más de 151 mil millones de seguidores en redes sociales, quienes no dudaron en enviarle miles de me gusta y halagadores comentarios que reflejarían el éxito que puede llegar a tener el show el próximo 8 de mayo.

Fuente: Instagram @jlo