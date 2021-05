Actor de Televisa confiesa si recibió ayuda económica de AMLO tras quedar en la quiebra

Ciudad de México.- Hace unos días Carlos Bonavides desató revuelo al pedir ayuda al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, luego de alegar que perdió todo su patrimonio luego de que su esposa sufriera una negligencia médica.

El querido histrión de Televisa explicó que hace poco más de 10 años demandó al cirujano plástico Porfirio Castillo y que para costear la batalla legal y salvar a su esposa, tuvo que vender casas, autos y se quedó sin dinero.

Ante esta situación, muchos llegaron a pensar que Bonavides estaba pidiendo ayuda económica al mandatario mexicano, sin embargo, él mismo aclaró todo en su encuentro con la prensa a las afueras de Televisa San Ángel para aclarar su petición.

Yo creo que se confundió totalmente, yo quise llegar a esa instancia para que esa instancia me llevara a una instancia judicial que tuviera más progreso, pero la gente confundió como si yo quisiera ver al señor presidente para pedirle dinero o ayuda, no, de ninguna manera... creo que hay problemas en México mucho más grandes, como para molestar al señor presidente con esta situación”, dijo el artista de 80 años.

Aunque Carlos confesó que su petición sí tuvo una repercusión pues luego de sus declaraciones, las autoridades se comunicaron ya le dieron una respuesta, pero no se trata de nada económico: "Ya recibí una notificación, tenemos una cita, ahora mi mujer no está en México, está en Los Ángeles, ahora que regrese tenemos una cita".

Para finalizar, el intérprete de 'Huicho Domínguez' reiteró que lo único que busca es que su caso avance y se haga justicia a su esposa.

Yo ni quise pasar el sombrero, ni quise una ayuda económica del presidente. No quiero se confunda porque mucha gente hasta me dijo ‘hay muchos problemas muy grandes en México como para que se moleste al presidente’, entonces pues sí, ya lo sé... pero creo que sí algún caso me hicieron porque recibí una llamada de la Fiscalía y esperamos que salgamos adelante […] y si tengo la ayuda de la Fiscalía, esa ayuda si la necesitamos… pero queremos que se haga justicia, porque el doctor Castillo tiene que enfrentar su responsabilidad como médico profesional”.