Aitana, la hija de Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo toca el piano ¡como una profesional!

Ciudad de México.- La familia de Eugenio Derbez no deja de sorprender a sus fanáticos, y sobre todo por el gran talento que tiene cada uno de sus integrantes.

En esta ocasión, quien se llevó los aplausos fue la pequeña Aitana Derbez quien apareció en un video de Instagram tocando el piano como toda una profesional.

Su orgullosa madre, la cantante Alessandra Rosaldo fue la encargada de plasmar el inolvidable momento y presumirlo a través de sus perfiles en redes sociales.

La 'madre cuerva' presume que antes de partir al viaje donde grabarían la segunda temporada de De Viaje con los Derbez, la niña pasó tanto tiempo en cuarentena que logró aprender a tocar este instrumento.

Antes de empezar a grabar #DeViajeConLosDerbez2 e iniciar la ruta en carretera, pasamos 9 días de cuarentena en una casa que rentamos y en la que había un piano. Esto fue en Agosto del 2020, cuando todavía no había vacunas, seguía el lockdown y las cuarentenas eran de muchos días. Para matar el tiempo hicimos de todo y ya les iré compartiendo clips, ayer me encontré este video que me derritió y no pude resistir compartirlo", escribió.