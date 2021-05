¡Escándalo! Lorenzo Méndez se burla de Demi Lovato; redes lo tunden y lo llaman "venado"

Ciudad de México.- Gran polémica desató nuevamente el cantante Lorenzo Méndez en redes sociales donde se dejó ver como un completo "ignorante".

Resulta que, tras las declaraciones hechas por la cantante Demi Lovato donde se confesó que era una persona de género no binario.

Siendo que es un tema del que ahora se habla abiertamente, no todos lo pueden entender. Es válido que ante lo desconocido, una persona no entienda, pero lo que no es válido es burlarse del prójimo. Y es eso lo que hizo el cantante, mejor conocido por ser el exesposo de Chiquis Rivera.

Respondiendo a una publicación del programa “Despierta América” en Instagram sobre al anuncio de Demi, Lorenzo pensó que sería gracioso mofarse del tema.

Yo quiero ser águila", respondió Méndez.

Al leer la respuesta, otra persona se burló de él diciendo que había sido "venado", refiriéndose a que le habían puesto los cuernos en el pasado.

Méndez respondió, "Absolutamente, eso no cambia el hecho de que me gustaría ser águila" El comentario de Méndez desató la polémica pero lo que más sobresalió fue la ignorancia y falta de tacto del cantante.

Fuente: Instagram @chamonic3