Lety Calderón busca ayuda legal para poder viajar con sus hijos; desea renovar pasaportes

Ciudad de México.- Leticia Calderón reveló que ha tenido que pedir ayuda a un abogado debido a que las autoridades no le han permitido renovar los pasaportes de sus hijos Luciano y Carlo.

Durante una entrevista para el programa Venga la Alegría, la actriz contó que las autoridades migratorias le dan pretextos para negarle el trámite de sus hijos sin conocer realmente el motivo de su rechazo.

Estoy tratando de sacar los pasaportes de mis hijos y van dos veces que no me los dan. Me ponen pretextos y cosas, ya tuve que recurrir a un abogado", señaló.

La artista de 52 años explicó que uno de los motivos por los que desea arreglar los documentos de sus retoños es porque quiere que los jóvenes se puedan vacunar contra el Covid-19 en el extranjero.

"Tuve la oportunidad de irme hace un par de meses, ya no me fui, y por supuesto que sí tengo intención de que mis hijos también se vacunen”, mencionó Calderón sin entrar en detalles sobre si uno de los motivos para la negativa de las autoridades es que el padre de los menores sigue detenido en la cárcel acusado por el presunto delito de fraude.

Por otra parte, Lety también se refirió a la mala experiencia que vivió el pasado fin de semana cuando evidenció a una mujer que se estacionó en un lugar para personas discapacitadas cuando ella estaba completamente sana.

"Yo tengo un hijo con discapacidad intelectual y no me da derecho a usar esos lugares, porque mi hijo sí puede caminar. Tenía a mis papás; mamá y papá, que tenían 70 y tantos y mi mamá, ponte, y yo, 'no mamá, puedes caminar'. Me molesta muchísimo y es la primera vez que me pasa. Siempre les digo, estos son lugares para personas con discapacidad y me dicen, '¿y?'. Me volví a enojar ya", comentó al respecto.

Fuente: Agencia México