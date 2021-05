¡Lo defiende! Sebastián Rulli opina por la multa que a Luisito Comunica por usar su celular

Ciudad de México.- El youtuber conocido como Luisito Comunica denunció a través de las redes sociales haber recibido una multa por 18 mil pesos luego de usar su celular mientras se encontraba al interior del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), pues el creador de contenido esperaba recibir su maleta.

Al generarse polémica en torno al caso así como tendencia, personalidades del medio artístico no dudaron en opinar sobre lo que consideran, una injusticia para el youtuber, justo como hizo el actor Sebastián Rulli.

El histrión argentino y galán de Televisa usó sus redes sociales para mandar un menaje no solo a Luisito, sino a toda la comunicad pues consideró esta detención como una injusticia debido a que considera algo normal que los viajantes usen sus teléfonos en esa área del aeropuerto para avisar que se ha llegado con bien o pedir un medio de transporte.

"Hay tantas cosas que mejorar en este país y en este aeropuerto en especial; que sucedan este tipo de cosas da coraje, alguien que era conocido para esta persona, esta 'autoridad' no le demostró donde se decía que estaba prohibido, le cobró una multa exagerada, le hizo esperar dos horas, perder su tiempo, hacerse mala sangre por algo que no pasa nada, no era un delito", destacó Rulli.

Finalmente en sus historias de Instagram, el histrión destacó que el uso de las redes sociales es muy importante, sobre todo en este tipo de casos donde hay que levantar la voz por "este tipo de tonterías".

Fuente: Instagram @sebastianrulli, Milenio, Suelta la Sopa