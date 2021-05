¡Toma nota! A esta hora se estrenará el tema y video de 'Butter' de BTS en México

Ciudad de México.- El regreso musical de BTS está a unas horas y todo el ARMY no puede esperar, sobre todo después de haber escuchado un adelanto el pasado 18 de mayo que suena muy al estilo de Queen y su canción Another one bites the dust, sin embargo, pese a que la fecha estipulada es 21 de mayo, por la diferencia de horarios esto cambia en México.

Para no quedarse atrás y escuchar este segundo sencillo grabado totalmente en inglés, los fans de México y más países de América Latina deberán programar el reloj, pues por suerte el estreno es antes.

Butter estará disponible no solo en tema musical, sino que también se estrenará el video oficial de este tema y por suerte poder escucharlo será posible este jueves 20 de mayo, ya que entre México y Corea del Sur existe una diferencia de 14 horas, lo que pone a nuestro país en una ligera ventaja.

Países como Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica y por supuesto México, podrán escuchar Butter en punto de las 23:00 horas de este jueves 20 de mayo, tiempo del centro, mientras que el ARMY de países como Perú, Venezuela, Colombia, Ecuador, Cuba y Panamá el estreno estará disponible a la media noche.

No obstante, fans de otros países deberán desvelarse un poco, pues en el caso de Bolivia, Chile, República Dominicana o Puerto Rico, este tema será liberado en punto de la 01:00 de la madrugada y en Brasil, Uruguay, Argentina y Paraguay será a las 02:00 horas ya del 21 de mayo.

Luego del estreno de Butter en plataformas digitales, lo siguiente para BTS será presentar el tema completamente en vivo durante los Billboard Awards 2021 y después el estreno del BTS Meal por McDonald's, mismo que estará disponible a partir del 26 de este mes en algunos restaurantes del mundo mientras que en México será hasta el 1 de junio.

Fuente: staff