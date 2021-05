Tras casi morir por Covid-19, famoso actor de Televisa regresaría a la tv ¿en TV Azteca?

Ciudad de México.- Después de casi morir y estar hospitalizado por su contagio de Covid-19 y tener un doble trasplante de pulmón, el famoso actor de Televisa, Toño Mauri, reveló en Sale el Sol que está listo para regresar a la televisión, ¿de la mano de TV Azteca?

Mauri estuvo casi todo el año 2020 internado en el hospital, pues su contagio de coronavirus presentó varias complicaciones e incluso necesitó un doble trasplante de pulmón. Pero actualmente se encuentra dado de alta incluso de sus terapias físicas y se dice listo para volver a trabajar.

Pero el famoso actor no lo hará frente a las pantallas, sino detrás, cómo productor de la bioserie de Miguel Bosé, en la cual se encontraba trabajando cuando se contagió del virus, señalando que el cantante está muy involucrado.

Según Toño, Miguel habló hace poco con su hermana y le preguntó por su estado de salud, pidiéndole que "se apure para estar bien", ya que le "urge empezar" con todo lo de la serie, asegurando que será tan o más impactante que la de Luis Miguel, donde también fue productor.

De igual manera reveló que los guiones están casi todos terminados, que ha sido un trabajo maravilloso, pues los "escritores siguieron trabajando", aunque aún no tienen visto a un actor que pueda ser el intérprete de Amante Bandido, ya que quieren algo como Diego Boneta, que se parezca y pueda cantar cómo él.

Fíjate que yo me perdí en ese lapso, en ese paso, porque yo no estaba, pero sé que todavía no lo han visualizado, es difícil, si buscas a alguien, como, si fuera el caso de Diego que, no sólo se llega a parecer mucho a Luis Miguel, sino que él canta las canciones de la serie y la voz podrías decir que es Luis Miguel", concluyó.