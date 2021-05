Tras confirmar 'La Reina del Sur 3', Kate del Catillo estaría desconsolada por esta 'pérdida'

Ciudad de México.- Hace un par de horas, Kate del Castillo apareció en redes sociales con un mensaje que ha dejado pensando a sus seguidores, pues tras la confirmación de la tercera temporada de La Reina del Sur, la mexicana tiene algo de miedo.

La actriz está a nada de irse de su casa para empezar con las grabaciones de la serie anteriormente mencionada y por ello, se ha mostrado un tanto desconsolada, pues puede que durante su tiempo fuera la pérdida de un ser muy querido se de.

A través de su cuenta de Instagram, la famosa realizó una publicación para compartir una fotografía junto a su mascota y revelar que son más de 15 años los que llevan juntas y aunque es su relación más larga estaría a nada de morir.

Es difícil decirle adiós a Lola. Cada vez me cuesta más porque ya está viejita. Ha sido mi compañera por casi 15 años (mi relación más larga) y me da miedo no estar ahí cuando se vaya", destacó.