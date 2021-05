Tras dejar TV Azteca y casi morir, desaparecido actor vuelve a Televisa y da impactante noticia

Ciudad de México.- La mañana de este jueves 20 de mayo un famoso exactor de TV Azteca reapareció en la pantalla de Televisa luego de que hace algunos meses estuviera al borde de la muerte por complicaciones del Covid-19.

El aclamado intérprete Leonardo Daniel brindó una entrevista exclusiva al programa Hoy y contó cómo sigue luego de que a inicios de años sufriera delicadas consecuencias del coronavirus, que lo tuvieron en terapia intensiva por varios días.

Los que estamos aquí, los que somos sobrevivientes, hay que disfrutar cada instante, está padrísimo esto", contó Leonardo.

El actor que en el pasado trabajó para TV Azteca se dijo emocionado de haber regresado a los foros de grabación para Vencer el pasado, luego de que fuera eliminado de Vencer el desamor por su delicada condición de salud.

Para unos es una tragedia, para otros un regalo que te da la vida, decir 'órale vive otro ratito', nos tomamos más en serio las cosas, le tomas la responsabilidad que debes de tomarle", añadió.

El intérprete del melodrama Azul Tequila en el Ajusco también aprovechó las cámaras de Hoy para pedirle a sus fans que no se olviden de seguirse cuidando de este virus y "no bajar la guardia" porque "esto no se va acabar".

Fuente: Programa Hoy