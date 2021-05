Tras salir de Televisa por 'manosear' a Macky González, exintegrante de 'Hoy' regresa con mensaje

Ciudad de México.- Recientemente, Tinieblas Jr., uno de los famosos exintegrantes del concurso de baile del programa Hoy, después de salir del matutino de Televisa debido al incidente de 'manoseó' a su compañera, Macky González, de nueva cuenta regresó con un importante mensaje.

El pasado viernes 14 de mayo, la exatleta de Guerreros 2020 y el luchador dejaron la competencia de baile debido a que ella no quiso ser salvada, pues se sentía incomoda de estar al lado de él, pues la confianza que se había forjado entre ellos se desvaneció.

Esto debido que en su presentación, Tinieblas le dio una nalgada, que no estaba dentro de la coreografía y por lo que se molestó y terminó el baile a fuerzas, diciendo que no se sentía bien, que se sentía agredida y así no podía continuar.

Ante esto, y pese a que se disculpó ese mismo día en pleno programa en vivo, de nueva cuenta regresaron juntos a los foros para dejar en claro que no fue con mala intención y pidió perdón de nueva cuenta, asegurando que considera "valiente" lo que hizo y que alcen la voz quienes pasen por un contacto no consensuado.

Quiero pedirte una sincera disculpa por llamarte poco profesional, ya que cualquier persona que no se siente cómoda con está situación tiene derecho a decir, en este caso tu lo hiciste y me parece muy bien, muy valiente, yo apoyo a la mujer que lo hacen y por eso reiteró mi disculpa", dijo Tinieblas.

Para concluir, Macky tomó la palabra agradeciendo al peleador de la Triple A el que se disculpara, aclarando que lo llegó a apreciar mucho, destacando de nueva cuenta que todo estaba perdonado ya que hablaron y pidió de nueva cuenta que alzaran la voz si pasaban por algo así.

Te agradezco que estés acá y tu disculpa, también quiero que la gente sepa que desde el viernes en camerinos me ofreciste una disculpa, nosotros forjamos un lazo de confianza muy fuerte, pero lo que paso ese día no fue consensuado y por eso reaccioné así y esto es para reiterar que nadie debe de quedarse callado ante una situación así", expresó la deportista.

Fuente: Instagram @programahoy