¡Adiós Televisa! Tras pleitazo con Andrea Legarreta en vivo, Laura Bozzo es despedida de 'Hoy'

Ciudad de México.- Después de su sonado pleito en Televisa con la querida e "intocable" 'Juez de Caramelo', Andrea Legarreta, la polémica Laura Bozzo tuvo que decirle adiós al programa Hoy, del cual se despidió con un contundente mensaje en el que anuncia su regreso.

Cómo se sabe, Bozzo participa en la primera emisión de 'Las Estrellas Bailan en Hoy', donde causa mucha controversia por su pleito con Lola Cortés, pero no fue hasta el pasado martes 18 de mayo que causó un gran furor al arremeter en contra de Legarreta por su crítica a su baile.

Ante esto, aseguran que ejecutivos de la televisora le advirtieron que si volvía a tener esas malas actitudes en contra de Legarreta iba a tener que despedirse de Televisa, pues la conductora era "intocable", mientras que estaban encantados por el rating que levantaba con los dimes y diretes entre ella y Lola.

Pero, tal parece que para el público, las peleas no fueron suficientes para mantenerla en la competencia, ya que ella y Carlos Bonavides fueron los menos votados por los espectadores y los de menor calificación ante los jueces.

Y aunque todos se despidieron de ellos con un fuerte abrazo, Bozzo dejó en claro que las cosas no quedarían así, asegurando que iba a regresar para el repechaje, ensayando y dándolo todo para poder regresar, ya que a ella "nadie" la "derrota".

Esta lloradera, esta tristeza, no, no, porque yo no me voy, regreso en el repechaje. A mí no me derrota nadie. No lloren, perdón por el sufrimiento", dijo Laura al final.