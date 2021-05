Aislinn revela en 'De Viaje con los Derbez 2' que "fue muy doloroso" aceptar su separación

Los Ángeles, California.- Tras casi un año de haber anunciado la ruptura de su matrimonio con Mauricio Ochmann, la actriz Aislinn Derbez ha dejado en claro que aún continúa sufriendo por su separación.

Fue el pasado jueves cuando dio inicio la segunda temporada de la serie De Viaje con los Derbez, donde a diferencia de la primera, esta no cuenta con la participación de Kailani, la hija de Ais y evidentemente, tampoco aparece su ex.

Sin embargo, en los primeros capítulos si se revelan detalles de su distanciamiento que han surgido de a poco, mostrando en realidad el doloroso proceso que vivieron al interior de su hogar pues la hija de Eugenio Derbez se sinceró con Alessandra Rosaldo.

Fue en un momento de plática íntima donde la hija mayor del comediante habló con su madrastra sobre sus momentos más tristes y la razón por la que decidió ya no insistir más en su relación con el padre de su única hija.

El emotivo momento ocurrió en el segundo episodio del reality familiar, donde la protagonista de La casa de las flores se muestra más vulnerable que nunca e incluso se soltó a llorar para abordar del triste episodio en su vida.

La primera en tocar el tema fue la vocalista de Sentidos opuestos, quien recordó los conflictos que vivieron durante el rodaje de la primera temporada en Marruecos, situaciones que finalmente desataron la fractura total de la pareja hacia finales del 2019.

Llegué a pensar 'Ais y Mau no van a volver a ir', pero nunca imaginé que tú y Mau ya no estarían juntos", dijo en la conversación con su hijastra.

Ante esto, la protagonista de A la mala aseguró que ella, tampoco se imaginaba que tras su regreso todo comenzaría a cambiar en su vida.

No manches, yo menos. Es lo último que me hubiera imaginado que iba a pasar en mi vida. Fue muy doloroso", aseguró Aislinn.

La confesión de la joven madre llevó a Alessandra a recordar cómo vivieron el sonado divorcio al interior de su familia: "Te vi desgarrada y estuvimos muy preocupados por ti, pero también vi que no te aferraste a no perderlo, no te agarraste de él, no le suplicaste, o sea, respetaste que no quería estar más y lo viviste".

La creadora del podcast La Magia del Caos resaltó, entre lágrimas, que reaccionó de esta manera para honrar el amor que la unió a Mauricio Ochmann hace más de cinco años.

Ahí está la verdadera prueba de amor porque si yo digo que lo amo y si es amor de verdad, entonces voy a tener la capacidad de amarlo en donde esté, con quien esté, en donde quiera estar y poder seguir teniendo la relación diferente".

En este contexto, también agradeció el apoyo que recibió de su papá, su madrastra y hermanos, quienes la cobijaron en todo momento.

Fuente: Infobae