Desde TV Azteca, conductor de 'Venga la Alegría' arremete contra Televisa

Ciudad de México.- Recientemente, el famoso actor, Brandon Peniche, actual conductor de Venga la Alegría, reveló sus motivos para haber renunciado a Televisa para irse a TV Azteca, impactando a sus millones de seguidores en Instagram al arremeter severamente contra ellos con sus palabras.

El hijo de Arturo Peniche hizo una dinámica de cuestionamientos y respuestas, en la que resaltó en la que le preguntan respecto a su decisión de haber dejado Televisa, a la cual respondió que fue porque sintió que lo retenían y que no lo hacían sentir valorados.

Cabe recordar que Peniche debutó en su carrera cómo actor dentro de los foros de la televisora San Ángel y ganó gran fama con novelas como Corazón Indomable, siendo A Qué No Me Dejas su última producción con la empresa, antes de renunciar e irse a Venga la Alegría.

Me fui porque no me sentía.... me sentía estancado, lo puedo decir, me sentía no valorado y no me arrepiento", aseguró Peniche.