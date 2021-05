¡Escándalo! Príncipe Harry explota contra la Corona y revela caer en drogas tras muerte de Lady Di

Montecito, California.- Tal parece que el coraje del Príncipe Harry hacia la Corona apenas comienza a ser liberado, pues de nueva cuenta explotó en contra de la Reina Isabel II y su familia, tachando al Príncipe Carlos de "negligente", asegurando que cayó en las drogas para tratar de superar la muerte de su madre, Lady Di.

En su reciente serie de salud mental, en la que es productor ejecutivo junto a Oprah Winfrey, The Me You Can't See, siguió acusando a la realeza de no haberlo apoyado en sus momentos más dolorosos de su vida, cómo el fallecimiento sorpresivo de la Princesa Diana en 1997 y la depresión en la que dicen que cayó Meghan Markle tras dar a luz.

Harry aseguró de nueva cuenta que el duque de Cornuellas le dio una "crianza de dolor", incluso dijo que les dijo una vez a él y a su hermano mayor, el Príncipe William que al crecer iban a "sufrir lo que el sufrió al crecer", señalando que la Reina Isabel II no fue tan buena madre, agregando que él cómo padre decidió irse para que sea "todo lo contrario" con sus hijos, pues no quiere que viva esas "experiencias negativas".

Tras esto, el duque de Sussex aseguró que al nacer Archie y ver que Meghan era atacada y eso le afectaba demasiado, decidió dejar su puesto de royal, pues sintió que no lo estaban apoyando, acusándolos de "negligencia", sintiendo que ya no estaría "atrapado".

Pensé que mi familia ayudaría, pero ante cada pregunta, solicitud o advertencia solo recibía un silencio y negligencia total. Pasamos 4 años intentando que funcionara e hicimos todo lo que pudimos para quedarnos allí", dijo Harry.

Finalmente recordó que consumió drogas tratando de "enmascarar" su dolor por la pérdida de su madre, mismo que lo hizo sufrir ataques de ansiedad y ataques de pánico severos entre los 28 y 32 años de edad, siendo este mismo dolor que lo impulsó a alejarse de todos, ya que pensaba que eso se repetiría con Meghan.

La historia se estaba repitiendo. Mi madre [la princesa Diana] fue perseguida hasta la muerte mientras estaba en una relación con alguien que no era blanco", dijo.

Fuente: RT