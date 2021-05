¡Increíble! Olivia Rodrigo podría tener una colaboración musical con ¿Blackpink?

Ciudad de México.- Una de las cantantes que ha ganado fama gracias a plataformas como TikTok es Olivia Rodrigo, quien ha convertido el tema Drivers License en todo un éxito, por lo cual el lanzamiento de su nuevo álbum 'Sour' causó mucha expectativa y se hizo tendencia luego de su estreno este 21 de mayo.

Como parte de la promoción de este material, la protagonista de High Schook Musical: El musical, la serie, producción de Disney, aseguró en entrevista que uno de sus deseos es viajar a Corea del Sur con la intención de conocer a las chicas de Blackpink, agrupación con quien le gustaría grabar un tema.

Tras sus declaraciones, fans de las intérpretes de How you like that no dudaron en demostrar su emoción, pues cabe destacar que algo que las caracteriza tanto a Rodrigo como a las Blackpink es el haber hecho temas que fueron un éxito en la red social de TikTok.

Por su fuera poco, la agencia Interscope con sede en los Estados Unidos es quien se encarga del manejo de Olivia Rodrigo y de Blackpink en dicho país, lo que facilitaría que esta colaboración ocurra en un futuro no muy lejano.

Fuente: Telehit