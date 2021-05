Lady Gaga se sincera con el Príncipe Harry; revela embarazo adolescente y brutal ataque

Estados Unidos.- Lady Gaga es sin duda un gran ejemplo de lo que es el progreso, pues hace mucho confesó que fue abusada sexualmente, pero ahora, en una entrevista con el Príncipe Harry y Oprah Winfrey abrió su corazón y se sinceró cómo nunca antes en su programa de salud mental, The Me Can't You See, revelando que a causa de un brutal ataque hacia su persona quedó embarazada siendo una adolescente.

El duque de Sussex y Oprah son los productores ejecutivos de una serie en la que celebridades y otras personas hablan sobre la importancia de la salud mental y se abren a los espectadores del programa que se estrenó en Apple + este viernes 21 de mayo, para hablar sobre sus momentos más difíciles.

La primera invitada fue Gaga, quien en una entrevista anterior con Winfrey habló de los problemas que tuvo al ser violada por un productor cuando era apenas una joven de 19 años que quería comenzar su carrera, que hoy en día es de las más reconocidas y respetadas, pero ahora, también contó que de ese ataque quedó embarazada.

La famosa intérprete de Bad Romance relató que tras ser abusada sintió un dolor terrible en todo su cuerpo, que estaba "aturdida" por lo que le sucedió, estaba tan en shock que se encerró durante meses, reconociendo también que estaba embarazada por ese incidente.

Primero sentí un dolor generalizado en todo el cuerpo, luego me quedé completamente aturdida. Me di cuenta de que era el mismo dolor que sentí cuando la persona en cuestión me violó y me dejó tirada en una esquina estando yo embarazada, cerca de la casa de mis padres, porque estaba vomitando y enferma. Habían abusado de mí. Me encerré en el estudio durante meses", confesó.

Pero ese no fue su único abuso, ya que a lo largo de sus inicios, varios productores le pedían que se quitara la ropa para darle un espacio, amenazándola con "quemar" su música y frenar su avance dentro de la industria, visiblemente devastada por los terribles recuerdos, Gaga dijo que no diría el nombre de la persona que le hizo tanto daño.

La cantante dijo que comprende el movimiento Mee Too, pero que no quiere revelar el nombre pues no quiere recordarlo ni ver su cara por ningún motivo, así que se reservó el comentario.

Un productor me dijo: 'Quítate la ropa'. Me negué y me fui. Luego me dijeron que iban a quemar toda mi música y no pararon desde ahí. Nunca dejaron de pedirme que lo hiciera. Me quedé congelada y... Ya ni me acuerdo bien", relató la cantante.

Fuente: Quien