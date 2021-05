¡No tiene miedo! Ninel Conde reaparece ante la prensa y reacciona a detención de Larry Ramos

Los Ángeles, Estados Unidos.- La actriz mexicana Ninel Conde reapareció públicamente en Los Ángeles luego del escándalo de su pareja Larry Ramos, quien hace semanas fue detenido en Miami por fraudes que suman una cantidad de 22 millones de dólares.

Por supuesto, los medios de comunicación de inmediato cuestionaron al 'Bombón Asesino' sobre el estatus legal de su esposo y así respondió.

Por su parte, al ser cuestionada sobre el proceso que mantiene con Giovanni Medina por la custodia de su hijo Emmanuel, Ninel comentó: “Ya llevo un año en eso y ya mis abogados se están encargando”.

Pero la tensión estalló al momento de que una reportera señaló que Ninel no estaba respondiendo de forma concreta y ella replicó que no le gusta enfocarse en las cosas negativas.

Yo no estoy evadiendo, simplemente soy sabia, para no agarrar los dardos del enemigo, no me refiero enemigo humano porque yo soy una persona muy espiritual y sé que hay un bien y hay un mal, entonces esos dardos que a veces te utiliza a ti o utiliza a otro no los tomo, yo tomo las cosas bonitas de gente de bien, y esas las absorbo y aquí estoy”, remató.