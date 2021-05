¡Trágico! Exintegrante de 'Guerreros 2020' revela que estuvo a punto de morir: "Tuve miedo"

Ciudad de México.- A punto de convertirse en madre, la actriz María Fernanda Quiroz, mejor conocida como Ferka estuvo como invitada en el programa de YouTube Pinky Promise, donde además acudió junto a su pareja Christian Estrada.

Durante la charla, ambos se sometieron a una dinámica de preguntas del público, donde la exparticipante de Guerreros 2020 fue cuestionada acerca de la ocasión en la que estuvo a punto de morir.

Estuve al borde de la muerte, no es choro, neta. A los 22 años tuve ahí un tema del sistema inmune. Se volvió loco mi cuerpo y me detectaron ahí una serie de enfermedades pero no lograron (saber) como qué, mis órganos se inflamaron, produjeron agua...el punto es que ya, dijeron esta tiene lupus...estuve muy grave porque las plaquetas se me bajaban. De verdad la cosa estuvo fea", narró.

Ante esto, la conductora y su amiga de años, Karla Díaz le cuestionó acerca de cómo fue que 'sintió' que moriría y cómo se habría dado cuenta de que eso pasó.

Por unos segundos yo me fui al 'más allá'...no vi la luz, pero si me vi a mi. Mi cuerpo físico estaba ahí y yo me vi a mi misma. Y vi a una niña chiquita que no sé si era yo...pero mi vi a mi misma, no entendía nada...Además tenía a otro señor en la esquina del cuarto, que sabía que era mi abuelo a quien nunca conocí. Sí vi cosas de otro mundo", dijo.

En este contexto, la futura madre de Leonel Estrada Quiroz, confesó que sufrió mucho al no saber qué podría suceder en cualquier momento, incluso evitaba dormirse con el temor de ya no despertar.

Cuando yo estaba consciente había una sensación de que...yo no quería cerrar los ojos porque me iba a morir, me daba pavor. Me acuerdo que le agarraba la mano y le decía a mi mamá 'no me dejes dormir porque me voy a morir'", reveló.

Fuente: Canal de YouTube de Pinky Promise