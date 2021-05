Tras ataque a exactriz de Televisa y Raúl Martínez, actriz de TV Azteca les envía 'recadito'

Ciudad de México.- Después de que Martha Cristiana empleara su cuenta de Twitter para atacar a su exesposo y padre de sus hijos, Raúl Martínez Ostos, y Ana Serradilla, famosa exactriz de Televisa, la polémica actriz de TV Azteca nuevamente les envió un 'recadito', ¿a caso habrá más peleas?

A poco más de un año de que Cristiana recurriera a sus redes sociales para denunciar el “trago amargo” que vivió con Raúl, actual pareja de Ana Serradilla, ahora la también amante del mundo de la moda aseguró que esas declaraciones son cosa del pasado.

Durante un evento en la Ciudad de México, Martha atendió a la prensa y respondió a sus preguntas, a las cuales se mostró un tanto incómoda, revelando que su mala relación con su expareja ya es cosa del pasado y que no existe una rivalidad entre ellas.

No voy a tocar ese tema porque fue un tema muy delicado en su momento, creo que hubo personas que opinaron, que no tendrían que haber opinado, y se manoseó mucho el contexto en el que lo hice, por las razones que la hice en ese momento fueron muy loables, fueron unos días antes del Día Internacional de la Mujer, y yo seguía recibiendo agresiones y sabía que si yo me pronunciaba al respecto y hacía esa denuncia iban a parar en ese momento, y fue lo que pasó", respondió Martha.