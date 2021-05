Tras 'exhibir' a una familia en redes sociales, tunden a Lety Calderón y la actriz se defiende

Ciudad de México.- Hace unos días, la actriz Leticia Calderón desató fuerte controversia luego de que compartiera en redes sociales un video en el que le reclamaba a una familia por ocupar un lugar para personas con discapacidad en un estacionamiento.

En las imágenes, la familia argumenta que tomaron el espacio exclusivo debido a que entre ellas, viajaba una persona embarazada.

A pesar de que muchas personas aplaudieron el valor de la actriz, otras la recriminaron por su actitud contra esas personas, motivo por el cual Lety no se quedó callada y respondió a sus detractores.

"Yo la verdad es que no he visto los comentarios negativos, ¡qué bueno!, la verdad, pero tampoco me importa, porque yo creo que como ciudadana también tengo todo el derecho de denunciar, sea o no sea actriz, tenga o no tenga un hijo con discapacidad..."

Soy un ser humano y soy una ciudadana y pago mis impuestos, tengo todo el derecho de denunciar algo que no me parece correcto, y para eso hay leyes", dijo Calderón en entrevista para el programa De Primera Mano.

Por otra parte, Leticia dijo desconocer el motivo real por el que las autoridades le siguen negando los pasaportes de sus hijos, sobre todo de Luciano, argumentando que no cree que la causa sea que el padre de los menores esté detenido y acusado de fraude en México.

"No creo que tenga nada que ver, porque mis hijos no tienen nada que ver, o sea, así como que tengan miedo que vamos a huir del país, no entiendo, es una renovación simplemente, yo tengo propiedades, aquí estamos en la escuela con mis hijos, tengo mi estado de cuenta, mi trabajo, por ese lado no es".

"Ellos dijeron que tenían que ver que la carta poder que se les está entregando fuera verídica y real y para eso necesitaban entre una semana o 10 días y pues ya casi pasa un mes, luego me dijeron que Luciano no está registrado como mexicano, que no aparece en el registro público", explicó.

Por último, la artista manifestó tener todo el apoyo de los abogados de su ex esposo Juan 'N' en esta situación legal y confía en que las autoridades no le han dado una respuesta debido a los atrasos que existen en las dependencias a causa de la pandemia del coronavirus.

Fuente: Agencia México