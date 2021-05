¡Adiós Televisa! Conductor de 'Hoy' relata despido "injustificado" por causa del 'Potrillo'

Ciudad de México.- Jorge 'El Burro' Van Rankin, famoso y muy querido conductor del programa Hoy, bastante enojado relató el momento en el que Juan Osorio lo despidió de una novela de Televisa, a causa del 'Potrillo', señalando que fue algo "injusto" y que no debió de suceder, por lo que no se contuvo y al aire estalló.

En el reciente programa de Miembros Al Aire, el famoso conductor recordó sus peores momentos dentro de la televisora San Ángel, a la cual pertenece desde sus comienzos, por lo que relató la ocasión en la que fue despedido de una novela, por supuestamente ser "irresponsable" y sobreponer otros aspectos de su vida a dicho trabajo.

En el año 2019 se grabó la serie Juntos El Corazón No Se Equivoca, la cual fue una especie de spinn off de Mi Marido Tiene Familia, en la cual 'El Burro' era un extra, no un personaje principal, por lo que al parecer decidió faltar a un llamado y eso habría enfurecido a Juan.

Raúl Araiza contó que su compañero les pidió un consejo, ya que había un llamado para la serie que se cruzaba con una entrevista que tenían con Alejandro Fernández para Miembros Al Aire, confesando que él y Paul Stanley le dijeron que no asistiera pues era necesaria su presencia con el hijo de Vicente Fernández.

Según el actor, ellos creyeron que al no ser un personaje principal no importaría si faltaba, además de que confiaron en que Osorio entendiera la importancia que tenía esa entrevista, al ser una de las celebridades más reconocidas.

Le dio el llamado, pero era un personaje pedorro, y él dijo '¿me voy al llamado o me quedo aquí?'. Pues obviamente era muy importante el Burro en la presencia de Miembros y con el 'Potrillo', con Alejandro (Fernández). Juanito no entendió y que me lo corre", dijo Araiza bromeando al final.

Aunque todos en el set se rieron, Van Rankin se mostró molesto y en plena transmisión estalló y se quejó al respecto, asegurando que ellos tenían una agenda ya echa, en la que se suponía que tendría esa entrevista y que el día ese estaría libre, pues también daría un Disco de Platino, haciendo un viaje de Ciudad de México a Santa María Jajalpa.

Ante esto, se confío y no esperaba que fuera despedido por su presunto acuerdo, sin embargo, recordó que al llegar no lo dejaron pasar y le dijeron que estaba fuera de la telenovela, por lo que él furioso le dijo que: "Se te va a caer el pin... rating".

Fuente: Infobae